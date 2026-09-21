Pratapgarh : प्रतापगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस की ज्योति सोनी विजयी, बाकी 3 नगर पालिका में भाजपा का परचम लहराया

प्रतापगढ़ नगर परिषद में सभापति पद के लिए कांग्रेस की ज्योति सोनी और भाजपा की मनीषा जैन के बीच मुकाबला हुआ। 40 सदस्यीय परिषद में बहुमत के लिए 21 वोट जरूरी थे। मतदान और मतगणना के बाद ज्योति सोनी को 21 वोट मिले, जबकि मनीषा जैन के खाते में 18 वोट आए। एक वोट खारिज हुआ। बहुमत का आंकड़ा हासिल करते ही ज्योति सोनी सभापति निर्वाचित हो गईं और नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बन गया। परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। गांधी चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी के साथ जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मीणा, जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद शहर में विजय जुलूस भी निकाला गया। ज्योति सोनी ने जीत के बाद जनता का आभार जताया।