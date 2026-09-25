25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Live

Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live: आज बड़ा इम्तिहान, जयपुर-कोटा में बहुमत, जोधपुर में मुकाबला फंसा

Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live Updates: राजस्थान के तीन बड़े नगर निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा को आज नए मेयर मिल जाएंगे। तीनों नगर निगमों में मेयर पद के लिए सुब​ह 10 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद मतगणना होगी।
less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Sep 25, 2026

jaipur kota jodhpur Mayor Election Live
jaipur kota jodhpur Mayor Election Live

Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live Updates: जयपुर। राजस्थान के तीन बड़े नगर निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा को आज नए मेयर मिल जाएंगे। तीनों नगर निगमों में मेयर पद के लिए सुब​ह 10 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद मतगणना होगी। वहीं, कोटा जिले सुकेत नगर पालिका में भी आज अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। साथ ही श्रीगंगानगर की विजयनगर पालिका का रोका गया परिणाम भी जारी होगा। शनिवार को तीनों निगमों में डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसके साथ ही प्रदेश के कुल 309 निकायों में से 308 में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

2026-09-25 07:34:06 am

Sri Vijaynagar Municipal Council Chairman Election Results: श्रीविजयनगर में अध्यक्ष पद की मतगणना आज

श्रीविजयनगर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान की मतगणना आज होगी। यहां एक पार्षद के कथित अपहरण के आरोपों के बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचने पर मतगणना स्थगित हो गई थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई 28 सितम्बर को होगी। नगर पालिका श्रीविजयनगर के चुनाव की रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी साक्षी पुरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से मार्ग दर्शन लेकर शुक्रवार सुबह 11 बजे मतगणना करवाई जाएगी। मतगणना का परिणाम हाईकोर्ट में दायर याचिका के अधीन रहेगा।

2026-09-25 07:23:30 am

Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live: निकाय चुनाव का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला

जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में आज महापौर के चुनाव के साथ ही राजस्थान में निकाय चुनाव का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला पूरा होगा। निगम चुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सियासी प्रतिष्ठा भी कसौटी पर होगी। जयपुर-कोटा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन भितरघात रोकने की चुनौती है। वहीं जोधपुर में भाजपा-कांग्रेस दोनों बहुमत से दूर है और निर्दलीय निर्णायक स्थिति में है।

2026-09-25 07:16:29 am

Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live: जीत के जश्न में शामिल होने के लिए आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रदेश के दस निगम में से से सात के परिणाम में में छह में भाजपा ने और एक में कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। शेष तीन में दो में भाजपा का बहुमत है और तीसरे में निर्दलीयों के भरोसे के भरोसे जीत का दावा कर रही है। निकाय चुनाव के फाइनल स्टेज पर जीत के जश्न में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर में शामिल होंगे। वे मंगलवार देर रात जयपुर पहुंच गए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Updated on:

25 Sept 2026 07:34 am

Published on:

25 Sept 2026 07:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live: आज बड़ा इम्तिहान, जयपुर-कोटा में बहुमत, जोधपुर में मुकाबला फंसा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Ashok Gehlot : अशोक गहलोत का सीएम भजनलाल से सवाल, सिर्फ 20 सीटें जीती फिर भरतपुर में भाजपा का बोर्ड कैसे बना?

ashok gehlot question cm bhajanlal how did bjp board in bharatpur
जयपुर

Food Safety: पहले ही दिन खुल गई पोल, मरीजों को मिल रहा घटिया खाना, 1500 किलो खाद्य सामग्री नष्ट

Food Safety
जयपुर

Jobs: राजस्थान में 24,752 पदों पर होगी संविदा सफाई कर्मचारी की भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

Sanitation Workers Recruitment
जयपुर

Jaipur Murder: डीएनए टेस्ट से खुलेगा ‘लेडी डॉन’ की मौत का राज, बेटा बोला- ‘मां से नफरत थी मुझे’, सूखे कुएं में फेंका

mintu chaudhary
जयपुर

Good News: राजस्थान में 2029 तक हर पात्र परिवार को पक्का घर, स्कूलों पर 12,500 करोड़ होंगे खर्च, 3 नए RIT की होगी स्थापना

CM
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.