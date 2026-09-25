Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live: आज बड़ा इम्तिहान, जयपुर-कोटा में बहुमत, जोधपुर में मुकाबला फंसा

Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live Updates: जयपुर। राजस्थान के तीन बड़े नगर निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा को आज नए मेयर मिल जाएंगे। तीनों नगर निगमों में मेयर पद के लिए सुब​ह 10 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद मतगणना होगी। वहीं, कोटा जिले सुकेत नगर पालिका में भी आज अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। साथ ही श्रीगंगानगर की विजयनगर पालिका का रोका गया परिणाम भी जारी होगा। शनिवार को तीनों निगमों में डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसके साथ ही प्रदेश के कुल 309 निकायों में से 308 में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।