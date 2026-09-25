Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live: आज बड़ा इम्तिहान, जयपुर-कोटा में बहुमत, जोधपुर में मुकाबला फंसा

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Jaipur-Jodhpur-Kota Mayor Election Live Updates: जयपुर। राजस्थान के तीन बड़े नगर निगम जयपुर, जोधपुर और कोटा को आज नए मेयर मिल जाएंगे। तीनों नगर निगमों में मेयर पद के लिए सुबह 10 बजे से 2 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद मतगणना होगी। वहीं, कोटा जिले सुकेत नगर पालिका में भी आज अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। साथ ही श्रीगंगानगर की विजयनगर पालिका का रोका गया परिणाम भी जारी होगा। शनिवार को तीनों निगमों में डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। इसके साथ ही प्रदेश के कुल 309 निकायों में से 308 में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
2026-09-25 07:34:06 am
श्रीविजयनगर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान की मतगणना आज होगी। यहां एक पार्षद के कथित अपहरण के आरोपों के बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचने पर मतगणना स्थगित हो गई थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई 28 सितम्बर को होगी। नगर पालिका श्रीविजयनगर के चुनाव की रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी साक्षी पुरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से मार्ग दर्शन लेकर शुक्रवार सुबह 11 बजे मतगणना करवाई जाएगी। मतगणना का परिणाम हाईकोर्ट में दायर याचिका के अधीन रहेगा।
2026-09-25 07:23:30 am
जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में आज महापौर के चुनाव के साथ ही राजस्थान में निकाय चुनाव का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला पूरा होगा। निगम चुनावों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सियासी प्रतिष्ठा भी कसौटी पर होगी। जयपुर-कोटा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन भितरघात रोकने की चुनौती है। वहीं जोधपुर में भाजपा-कांग्रेस दोनों बहुमत से दूर है और निर्दलीय निर्णायक स्थिति में है।
2026-09-25 07:16:29 am
प्रदेश के दस निगम में से से सात के परिणाम में में छह में भाजपा ने और एक में कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। शेष तीन में दो में भाजपा का बहुमत है और तीसरे में निर्दलीयों के भरोसे के भरोसे जीत का दावा कर रही है। निकाय चुनाव के फाइनल स्टेज पर जीत के जश्न में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर में शामिल होंगे। वे मंगलवार देर रात जयपुर पहुंच गए।
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