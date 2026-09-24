Jobs: राजस्थान में 24,752 पदों पर होगी संविदा सफाई कर्मचारी की भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

जयपुर। जिला रसद कार्यालय जयपुर द्वितीय के अधीन रिक्त 19 उचित मूल्य दुकानों के लिए अब नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। वर्ष 2023 में इन दुकानों की रिक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन प्रक्रिया के दौरान न्यायालय की ओर से स्थगन आदेश जारी होने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी।

अब न्यायालय से स्थगन समाप्त होने के बाद विभाग ने वर्ष 2023 की पुरानी विज्ञप्ति को समाप्त कर नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि इन 19 रिक्त दुकानों के लिए कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र से पूर्व में प्राप्त 109 आवेदन पत्र जिला रसद अधिकारी कोटपूतली-बहरोड़ को भेज दिए गए हैं।

अब नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद इन दुकानों के आवंटन की आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग की ओर से संबंधित प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जाएगी।