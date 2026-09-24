Ashok Gehlot : अशोक गहलोत का सीएम भजनलाल से सवाल, सिर्फ 20 सीटें जीती फिर भरतपुर में भाजपा का बोर्ड कैसे बना?

Ashok Gehlot : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान कि अशोक गहलोत अपना वार्ड भी हार गए हैं। इस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि भरतपुर में भाजपा सिर्फ 20 सीटें जीत पाई फिर आपका बोर्ड कैसे बना? कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जोधपुर में हम वार्डों में हार गए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आपका जिला भरतपुर है। वहां 65 सीटें थीं, जिनमें भाजपा सिर्फ 20 सीटें जीत पाई फिर आपका बोर्ड कैसे बना? आपने कैसे धमकाया? आप कह रहे हैं कि पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं था। वहां निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस के समर्थन से जीतकर आए थे और कांग्रेस समर्थित बोर्ड बनने वाला था। तो फिर जो उम्मीदवार थे, उनको बुलाकर आपने क्यों धमकाया? आपने धमकाया, आपके कहने पर आपके लोगों ने धमकाया, मंत्रियों ने धमकाया, यह तो आपको भी मालूम है।