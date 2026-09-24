Food Safety: पहले ही दिन खुल गई पोल, मरीजों को मिल रहा घटिया खाना, 1500 किलो खाद्य सामग्री नष्ट

Rajasthan Food Safety: जयपुर. राजस्थान में अस्पतालों के अंदर और आसपास मरीजों तथा उनके परिजनों को परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुए विशेष अभियान में पहले ही दिन बड़ी संख्या में खामियां सामने आई हैं। ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत प्रदेशभर में की गई सघन जांच में 100 से अधिक सरकारी एवं निजी अस्पतालों की कैंटीन और रेस्टोरेंट के साथ अस्पतालों के आसपास संचालित 172 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 159 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए, जबकि करीब 1500 किलो खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट कराई गई। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले 90 कैंटीन और खाद्य प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस भी जारी किए गए हैं।