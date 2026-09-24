24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Kota Mandi Bhav : धनिया व सरसों में तेजी, खाद्य तेलों में गिरावट

धनिया 200 और सरसों 50 रुपए तेज रही। लहसुन के भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई।
less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Sep 24, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 15,000 कट्टे रही। नए उड़द की आवक 4,000 और लहसुन की करीब 12,000 कट्टे रही। धनिया 200 और सरसों 50 रुपए तेज रही। लहसुन के भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई।

कृषि जिंसों के भाव

कृषि जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2650-2700
गेहूं एवरेज टुकड़ी2700-2750
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2750-2825
धान (1509) नया3500-4000
सोयाबीन5000-5650
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी5650-5751
सोयाबीन नया4500-5700
सरसों7000-8001
अलसी8500-9550
ज्वार शंकर1700-2300
ज्वार सफेद2800-6000
बाजरा1800-2350
मक्का लाल2000-2400
मक्का सफेद2000-2500
मक्का नई2000-2200
जौ2500-2650
तिल्ली7000-10500
मैथी नई5800-6400
धनिया बादामी13500-14000
धनिया ईगल13700-14500
धनिया रंगदार14000-15500
मूंग5500-7600
उड़द नया4500-8500
उड़द पुराना4000-7400
चना देशी5700-6350
चना मौसमी नया5300-6300
चना पेप्सी5300-6351
चना डंकी5000-5700
चना काबुली5500-7500

खाद्य तेल के भाव 15 किलो प्रति टिन

तेल/ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2575
सोया रिफाइंड चंबल2550
सोया रिफाइंड सदाबहार2380
लोकल रिफाइंड2270
दीप ज्योति2390
सरसों स्वास्तिक2820
अलसी2620
मूंगफली ट्रक3270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2900
मूंगफली सोना सिक्का3170
मूंगफली कटारिया गोल्ड2940
वनस्पति घी स्कूटर2170
वनस्पति घी अशोका2170

चीनी: 4850-4900 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी के भाव

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दाल के भाव

जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
बासमती चावल9500-10500
मूंग दाल8500-9000
मोगर9500-10000
चना दाल7400-7600
तुअर दाल9700-13000

कोटा सर्राफा : चांदी-सोने के भावों में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 2,500 रुपए की गिरावट के साथ 2,31,000 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 720 रुपए की गिरावट के साथ 1,50,780 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 1,51,580 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24 K (99.5)153580
गोल्ड 22 K140352
गोल्ड 20 K131809
गोल्ड 18 K121264
गोल्ड 14 K106746

भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

मंडी में आज अवकाश

कोटा। अनंत चतुर्दशी पर्व पर शुक्रवार को भामाशाह मंडी में अवकाश रहेगा। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के महामंत्री महेश खंडेलवाल ने यह जानकारी दी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कोटा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2026 07:58 pm

Published on:

24 Sept 2026 07:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : धनिया व सरसों में तेजी, खाद्य तेलों में गिरावट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव आरक्षण लॉटरी: बच्चे बोले- पर्ची निकालने में मजा आया, नेताओं के छूटे पसीने

pnchayat chunav lottery
कोटा

रबी सीजन में किसानों को कितना मिलेगा चंबल का पानी? राजस्थान-मध्यप्रदेश के बीच जल्द होगा फैसला

chambal water sharing
कोटा

पीपल्दा विधायक समेत 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, CID-CB करेगी नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए हंगामे की जांच

Chetan Patel MLA
कोटा

कोटा महापौर, जिला प्रमुख के साथ नारी शक्ति तीन पंचायत समितियाें की भी कमान संभालेंगी

कोटा जिला परिषद लॉटरी
कोटा

Kota News: रेस्टोरेंट कांड के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर चाकू से हमला, हेड कांस्टेबल घायल

kota news
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.