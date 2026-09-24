Kota Mandi Bhav : धनिया व सरसों में तेजी, खाद्य तेलों में गिरावट

Kota Mandi Photo: Patrika
भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 15,000 कट्टे रही। नए उड़द की आवक 4,000 और लहसुन की करीब 12,000 कट्टे रही। धनिया 200 और सरसों 50 रुपए तेज रही। लहसुन के भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई।
|कृषि जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|गेहूं मिल
|2650-2700
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2700-2750
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2750-2825
|धान (1509) नया
|3500-4000
|सोयाबीन
|5000-5650
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|5650-5751
|सोयाबीन नया
|4500-5700
|सरसों
|7000-8001
|अलसी
|8500-9550
|ज्वार शंकर
|1700-2300
|ज्वार सफेद
|2800-6000
|बाजरा
|1800-2350
|मक्का लाल
|2000-2400
|मक्का सफेद
|2000-2500
|मक्का नई
|2000-2200
|जौ
|2500-2650
|तिल्ली
|7000-10500
|मैथी नई
|5800-6400
|धनिया बादामी
|13500-14000
|धनिया ईगल
|13700-14500
|धनिया रंगदार
|14000-15500
|मूंग
|5500-7600
|उड़द नया
|4500-8500
|उड़द पुराना
|4000-7400
|चना देशी
|5700-6350
|चना मौसमी नया
|5300-6300
|चना पेप्सी
|5300-6351
|चना डंकी
|5000-5700
|चना काबुली
|5500-7500
|तेल/ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2575
|सोया रिफाइंड चंबल
|2550
|सोया रिफाइंड सदाबहार
|2380
|लोकल रिफाइंड
|2270
|दीप ज्योति
|2390
|सरसों स्वास्तिक
|2820
|अलसी
|2620
|मूंगफली ट्रक
|3270
|मूंगफली कोटा स्वास्तिक
|2900
|मूंगफली सोना सिक्का
|3170
|मूंगफली कटारिया गोल्ड
|2940
|वनस्पति घी स्कूटर
|2170
|वनस्पति घी अशोका
|2170
चीनी: 4850-4900 रुपए प्रति क्विंटल।
|ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|बासमती चावल
|9500-10500
|मूंग दाल
|8500-9000
|मोगर
|9500-10000
|चना दाल
|7400-7600
|तुअर दाल
|9700-13000
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 2,500 रुपए की गिरावट के साथ 2,31,000 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 720 रुपए की गिरावट के साथ 1,50,780 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 1,51,580 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
|कैरेट
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड 24 K (99.5)
|153580
|गोल्ड 22 K
|140352
|गोल्ड 20 K
|131809
|गोल्ड 18 K
|121264
|गोल्ड 14 K
|106746
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
कोटा। अनंत चतुर्दशी पर्व पर शुक्रवार को भामाशाह मंडी में अवकाश रहेगा। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के महामंत्री महेश खंडेलवाल ने यह जानकारी दी।
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