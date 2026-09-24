Kota Mandi Bhav : धनिया व सरसों में तेजी, खाद्य तेलों में गिरावट

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 15,000 कट्टे रही। नए उड़द की आवक 4,000 और लहसुन की करीब 12,000 कट्टे रही। धनिया 200 और सरसों 50 रुपए तेज रही। लहसुन के भाव 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेलों के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई।