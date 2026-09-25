Suket Chairman Election Result: एक वोट ने बदला पूरा खेल, BJP के जितेंद्र चोपड़ा बने सुकेत के पहले पालिका अध्यक्ष

जितेंद्र चोपड़ा ने इस चुनाव में अध्यक्ष पद तक पहुंचने से पहले वार्ड नंबर 7 से पार्षद का चुनाव जीता था। भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे चौपड़ा को 268 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राम भरोस को 171 वोटों के अंतर से हराया था। वार्ड स्तर पर मिली इस जीत के बाद पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा, जहां उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज कर सुकेत नगर पालिका की कमान अपने हाथ में ले ली।