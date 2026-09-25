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Suket Chairman Election Result: एक वोट ने बदला पूरा खेल, BJP के जितेंद्र चोपड़ा बने सुकेत के पहले पालिका अध्यक्ष

Suket Chairman Election: कोटा जिले की सुकेत नगर पालिका में भाजपा के जितेंद्र चौपड़ा ने कांग्रेस के उमरदीन खान को 1 वोट से हराकर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। उन्हें 13 और कांग्रेस प्रत्याशी को 12 वोट मिले।
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कोटा

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Harshita Saini

Sep 25, 2026

suket chairman election

जितेंद्र चोपड़ा बने सुकेत नगरपालिका के पहले अध्यक्ष

कोटा. जिले की सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव का मुकाबला बेहद करीबी रहा। भाजपा के जितेंद्र चोपड़ा ने कांग्रेस के उमरदीन खान को सिर्फ एक वोट के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। जितेंद्र चौपड़ा को 13 वोट मिले, जबकि उमरदीन खान के खाते में 12 वोट आए। इस जीत के साथ जितेंद्र चौपड़ा सुकेत नगर पालिका के पहले अध्यक्ष बन गए। मतदान के दौरान दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली।

25 वार्डों में ऐसा था समीकरण

सुकेत नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं। चुनाव नतीजों में कांग्रेस को 11, भाजपा को 10 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 4 वार्ड में जीत मिली थी। अध्यक्ष पद के लिए 13 वोट का बहुमत जरूरी था। ऐसे में चार निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम हो गई थी। भाजपा ने निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाकर बहुमत का आंकड़ा हासिल किया और जितेंद्र चोपड़ा अध्यक्ष बनने में सफल रहे।

पहली बार चुना गया सुकेत नगर पालिका का अध्यक्ष

सुकेत के लिए यह चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि नगर पालिका बनने के बाद यहां पहली बार अध्यक्ष चुना गया है। नतीजे सामने आने के साथ ही सुकेत नगर पालिका के पहले अध्यक्ष की तस्वीर साफ हो गई और भाजपा को बोर्ड की कमान मिल गई।

वार्ड 7 से जीत दर्ज की थी जितेंद्र ने

जितेंद्र चोपड़ा ने इस चुनाव में अध्यक्ष पद तक पहुंचने से पहले वार्ड नंबर 7 से पार्षद का चुनाव जीता था। भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे चौपड़ा को 268 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राम भरोस को 171 वोटों के अंतर से हराया था। वार्ड स्तर पर मिली इस जीत के बाद पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा, जहां उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज कर सुकेत नगर पालिका की कमान अपने हाथ में ले ली।

खबर अपडेट की जा रही है...

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Updated on:

25 Sept 2026 12:41 pm

Published on:

25 Sept 2026 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Suket Chairman Election Result: एक वोट ने बदला पूरा खेल, BJP के जितेंद्र चोपड़ा बने सुकेत के पहले पालिका अध्यक्ष

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