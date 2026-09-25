Jodhpur Mayor Election 2026 Live: मेयर चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 100 पार्षद करेंगे फैसला; BJP-कांग्रेस में कांटे की टक्कर

निगम के 100 वार्डों के लिए गत 11 सितम्बर को मतदान कराया गया था। 14 सितम्बर को 99 वार्ड और वार्ड-50 की मतगणना 17 सितम्बर को पूरी हो पाई थी। इसमें भाजपा के 45 व कांग्रेस के 44 पार्षद ने जीत हासिल की थी। एक आरपीएल व दस निर्दलीय पार्षद जीते थे। भाजपा ने 10 में से सात निर्दलीय का समर्थन होने का दावा किया था। जबकि एक आरएलपी व तीन निर्दलीय कांग्रेस के खेमे में होने का दावा किया जा रहा है। गत 19 फरवरी को भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद प्रसन्नचन्द मेहता व कांग्रेस के हाइब्रिड प्रत्याशी के रूप में वरिष्ठ नेता राजेन्द्र सिंह सोलंकी ने महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए थे।