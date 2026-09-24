Jodhpur Crime: झाड़ियों में छुपाकर रखे थे हथियारों का जखीरा, पंजाब के खूंखार शूटरों को लेकर बड़ा खुलासा

जोधपुर। रसूखदार की हत्या की सुपारी लेकर जोधपुर पहुंचे पंजाब के दो शार्प शूटरों को पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पाली-सिरोही हाईवे के किनारे बबूल की घनी झाड़ियों में छिपाकर रखे हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को यहां से दो अत्याधुनिक 9 एमएम पिस्टल, चार मैगजीन और 36 जिंदा कारतूस मिले हैं। बरामद हथियारों में एक तुर्की निर्मित एफएक्स-9 पिस्टल और दूसरी ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक पिस्टल है।