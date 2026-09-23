जोधपुर में बड़ा हादसा: आग बुझाते समय केमिकल ड्रम में धमाका, 13 दमकलकर्मी झुलसे; 2 की हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम गणेश नगर स्थित केमिकल गोदाम से आग की लपटें उठती देखकर दमकल को सूचना दी गई। इसके बाद बासनी, शास्त्री नगर और चौपासनी फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब 10 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे थे। इसी दौरान गोदाम में रखा केमिकल ड्रम अचानक फट गया। ड्रम से निकले केमिकल और आग की लपटों की चपेट में आने से 13 दमकलकर्मी झुलस गए।