जोधपुर जिले में 11 महिलाएं बनेंगी प्रधान, जिला परिषद सदस्यों की भी निकली लॉटरी; देखें पूरी लिस्ट

जोधपुर जिला प्रमुख का पद इस बार अनारक्षित/ओपन रखा गया है। जोधपुर जिले की 23 पंचायत समितियों में से अनारक्षित 7, अनारक्षित महिला 7, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जाति महिला 2, अनुसूचित जनजाति 1, ओबीसी 2 और ओबीसी महिला के लिए 2 प्रधान पद रिजर्व हुए हैं।