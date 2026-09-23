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जोधपुर जिले में 11 महिलाएं बनेंगी प्रधान, जिला परिषद सदस्यों की भी निकली लॉटरी; देखें पूरी लिस्ट

जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में 43 जिला परिषद सदस्यों और 23 पंचायत समितियों के प्रधान पदों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई।
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जोधपुर

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Santosh Trivedi

Sep 23, 2026

jodhpur panchayat chunav lottery

jodhpur Panchayat Chunav Lottery. Photo- Patrika

जोधपुर। निकाय चुनाव के बाद अब गांवों की सरकार यानि पंचायतराज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बुधवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर (एमआइसी) में 43 जिला परिषद सदस्य और 23 पंचायत समितियों के प्रधान पद के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई।

जोधपुर जिला प्रमुख का पद इस बार अनारक्षित/ओपन रखा गया है। जोधपुर जिले की 23 पंचायत समितियों में से अनारक्षित 7, अनारक्षित महिला 7, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जाति महिला 2, अनुसूचित जनजाति 1, ओबीसी 2 और ओबीसी महिला के लिए 2 प्रधान पद रिजर्व हुए हैं।

पंचायत राज चुनाव के तहत गुरुवार को सरपंच व वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। यह लॉटरी संबंधित उपखण्ड स्तर पर होगी। जोधपुर जिले की 23 पंचायत समितियों में यह प्रक्रिया होगी।

जोधपुर: प्रधान के लिए आरक्षण की लॉटरी

पंचायत समितिआरक्षण
बालेसरएसटी
चामूओबीसी
आगोलाईओबीसी महिला
आसोपएससी महिला
उम्मेद नगरसामान्य महिला
ओसियांसामान्य महिला
केरूसामान्य महिला
चाबासामान्य
झवरसामान्य
तिंवरीओबीसी
पीपाड़ शहरसामान्य महिला
धवासामान्य महिला
बावड़ीसामान्य
बिलाड़ासामान्य
भोपालगढ़सामान्य
मंडोरएससी
लूनीसामान्य महिला
शेरगढ़सामान्य
सामराऊसामान्य
सालवा खुर्दएससी
सेखालासामान्य महिला
हतुण्डीओबीसी महिला
कापरड़ाएससी महिला

जोधपुर जिला परिषद सदस्य कौनसा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित

कैटेगरीआरक्षित वार्डसंख्या
अनुसूचित जाति24, 26, 30, 374
अनुसूचित जाति महिला27, 28, 29, 364
अनुसूचित जनजाति71
अनुसूचित जनजाति महिला51
ओबीसी1, 10, 14, 17, 205
ओबीसी महिला3, 16, 22, 384
अनारक्षित6, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 23, 31, 39, 40, 4312
अनारक्षित महिला2,4,8,19,21, 25, 32, 33,34,35, 41,4212

जोधपुर नगर निकाय चुनाव: 6 में से 4 में भाजपा व दो में कांग्रेस के उपाध्यक्ष जीते


जोधपुर जिले की छह नगर पालिकाओं में उप सभापति उपाध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को चुनाव में चार में भाजपा और दो में कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए। इनमें बालेसर व पीपाड़ शहर नगर पालिका के उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए।

  • नगर पालिका पीपाड़ शहर में भाजपा की पुष्पा और बालेसर सत्ता में भाजपा के रूप सिंह ने निर्विरोध जीत हासिल की।
  • बिलाड़ा में भाजपा के प्रमोद कुमार उपाध्यक्ष 12 वोट से निर्वाचित हुए। उन्हें 26 वोट मिले। कांग्रेस के ललित कुमार को 14 वोट ही मिले।
  • मथानिया में कांग्रेस के जितेन्द्र ने 11 मतों से भाजपा के भरत चारण को हराया। जितेन्द्र को 18 और भरत को 7 मत ही मिले।
  • भोपालगढ़ में कांग्रेस के गफ्फार ने तीन वोट के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 13 वोट मिले। भाजपा के मदनलाल को दस वोट ही प्राप्त हुए। दो वोट खारिज हो गए। यहां अध्यक्ष भाजपा के देवेश चौधरी हैं।
  • तिंवरी में भाजपा की समु तीन मतों के अंतर से उप सभापति बनीं। उन्हें 14 मत मिले। जबकि कांग्रेस के सेवाराम को 11 वोट प्राप्त हुए।

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Updated on:

23 Sept 2026 02:25 pm

Published on:

23 Sept 2026 02:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर जिले में 11 महिलाएं बनेंगी प्रधान, जिला परिषद सदस्यों की भी निकली लॉटरी; देखें पूरी लिस्ट

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