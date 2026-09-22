जोधपुर महापौर चुनाव 25 सितंबर को, मेहता और सोलंकी बीच होगा सीधा मुकाबला; दांव पर पूर्व CM गहलोत की प्रतिष्ठा

महापौर पद के निर्वाचन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों खेमों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) आर.के. मीणा ने खारिज कर दिया । फैसले के साथ ही महापौर का चुनाव अब कानूनी उलझनों से निकलकर चुनावी समर में पहुंच गया है। संवीक्षा के चलते भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेन्द्रसिंह सोलंकी पर आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं कर छिपाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। वहीं, कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी प्रसन्नचन्द मेहता पर तथ्य छिपाने की आपत्ति दर्ज कराकर नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की थी