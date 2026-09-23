23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

पंजाब के खूंखार शूटरों की एंट्री से जोधपुर में खलबली, थाने में रात-दिन अधिकारियों की चहलकदमी, सबकुछ गोपनीय

लॉरेंस-आरजू बिश्नोई गैंग से जुड़े दो इनामी शूटरों की गिरफ्तारी के बाद जोधपुर पुलिस की जांच तेज हो गई है। पूर्व विधायक की रेकी से लेकर संभावित टारगेट तक, कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Sep 23, 2026

jodhpur crime

Jodhpur Crime: पुलिस की गिरफ्त में बदमाश (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में पंजाब के दो कुख्यात शूटरों की एंट्री के बाद पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई है। दोनों आरोपियों को शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित एक होटल से गिरफ्तार किए जाने के बाद अब जोधपुर और पंजाब पुलिस की टीमें उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों किस मकसद से जोधपुर पहुंचे थे और क्या वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे।

दोनों आरोपियों को अदालत ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पूछताछ के लिए पुलिस के आला अधिकारियों की एयरपोर्ट थाने में लगातार आवाजाही बनी हुई है। पिछले दो दिनों से अधिकारी आरोपियों से उनके संपर्कों, गतिविधियों और संभावित मंसूबों को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते जांच से जुड़ी जानकारियों को फिलहाल गोपनीय रखा जा रहा है।

होटल के कमरे से हुई थी गिरफ्तारी

राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों शूटरों को कैलाश नगर स्थित होटल सनसिटी इन के कमरा नंबर 204 से पकड़ा था। दोनों फर्जी पहचान के साथ होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान जसकरण सिंह उर्फ करण उर्फ सन्नी उर्फ कट्टा और राजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला के रूप में हुई है। दोनों पंजाब के फाजिल्का क्षेत्र के रहने वाले हैं।

5-5 लाख के इनामी बदमाश

पुलिस के मुताबिक दोनों पंजाब में हत्या सहित कई गंभीर मामलों में वांछित हैं और उन पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों के खिलाफ पंजाब में कुल 12 मामले दर्ज बताए गए हैं।

यह वीडियो भी देखें :

हथियार, अफीम और संदिग्ध दस्तावेज बरामद

तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 83 ग्राम अफीम का दूध, एक अवैध रिवॉल्वर, 88,100 रुपए नकद, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कथित फर्जी आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए थे। प्रारंभिक जांच में दोनों के लॉरेंस-आरजू बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की जानकारी सामने आई थी।

किसके इशारे पर पहुंचे जोधपुर?

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों शूटरों को जोधपुर किसके निर्देश पर भेजा गया था। उनके स्थानीय संपर्कों और संभावित टारगेट की भी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, जोधपुर संभाग के एक पूर्व विधायक की रेकी किए जाने और उनकी फोटो आरोपियों के पास मिलने की चर्चा है। हालांकि, पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

एजीटीएफ दोनों की करीब डेढ़ साल से गतिविधियों पर नजर रख रही थी। नेपाल से भारत लौटने के बाद उनके राजस्थान आने की सूचना पर सिरोही से निगरानी शुरू की गई थी। अब जोधपुर में पूछताछ के दौरान सामने आ रही जानकारियों से पुलिस किसी संभावित साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

Rajasthan: लॉरेंस-आरजू गैंग के जिन दो शार्प शूटरों को AGTF ने दबोचा, नेपाल से ही कर रही थी पीछा

ये भी पढ़ें
jodhpur crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 04:13 pm

Published on:

23 Sept 2026 04:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / पंजाब के खूंखार शूटरों की एंट्री से जोधपुर में खलबली, थाने में रात-दिन अधिकारियों की चहलकदमी, सबकुछ गोपनीय

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर जिले में 11 महिलाएं बनेंगी प्रधान, जिला परिषद सदस्यों की भी निकली लॉटरी; देखें पूरी लिस्ट

jodhpur panchayat chunav lottery
जोधपुर

खतरनाक इरादे से जोधपुर आए पंजाब के 2 शॉर्प शूटर, पूर्व विधायक की रेकी की भी चर्चा, कौन था निशाने पर?

jodhpur crime
जोधपुर

जोधपुर महापौर चुनाव 25 सितंबर को, मेहता और सोलंकी बीच होगा सीधा मुकाबला; दांव पर पूर्व CM गहलोत की प्रतिष्ठा

Prasannachand Mehta vs Rajendra Solanki
जोधपुर

फलोदी में पहली बार चुनाव लड़े मेघराज कल्ला बने सभापति, परिवार से लिपटकर हुए भावुक; पूर्व चेयरमैन को मिला सिर्फ 1 वोट

phalodi meghraj kalla wins chairperson post
जोधपुर

Rajasthan Nikay Chunav: दिव्या मदेरणा ने कार की छत पर चढ़कर मनाई खुशी, हंगामे-बवाल के बीच कांग्रेस की जीत, जानिए मथानिया में क्या हुआ?

mathania municipality chairman election results 2026 congress victory
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.