पंजाब के खूंखार शूटरों की एंट्री से जोधपुर में खलबली, थाने में रात-दिन अधिकारियों की चहलकदमी, सबकुछ गोपनीय

जोधपुर। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में पंजाब के दो कुख्यात शूटरों की एंट्री के बाद पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई है। दोनों आरोपियों को शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित एक होटल से गिरफ्तार किए जाने के बाद अब जोधपुर और पंजाब पुलिस की टीमें उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों किस मकसद से जोधपुर पहुंचे थे और क्या वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे।