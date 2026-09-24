Jodhpur Mayor Election: जोधपुर में 45-44 के फेर में महापौर की कुर्सी, निर्दलीयों पर टिकी भाजपा-कांग्रेस की नजर

नगर निगम जोधपुर में महापौद पद के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इसके लिए भाजपा व कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों के मतदान से ठीक पहले निगम कार्यालय पहुंचने की संभावना है। निगम के 100 वार्ड के लिए 11 सितम्बर को मतदान हुआ था। 14 सितम्बर को मतगणना हुई थी। 100 में से 45 वार्ड में भाजपा व 44 में कांग्रेस जीती है। जबकि एक आरएलपी और 10 निर्दलीय पार्षद बनें। महापौर पद के लिए भाजपा के पार्षद प्रसन्नचन्द मेहता और कांग्रेस से हाईब्रिड प्रत्याशी राजेन्द्र सिंह सोलंकी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। अन्य कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। अब शुक्रवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक निगम कार्यालय परिसर में तृतीय मंजिल पर कमरा-307 में महापौर पद के लिए मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। 26 सितम्बर को उप महापौर पद के लिए मतदान होगा।