Kota New Mayor: कौन हैं 10 वीं तक पढ़ी कोटा की नई महापौर अनुसुइया गोस्वामी? BJP संगठन में संभाल चुकी हैं अहम जिम्मेदारियां

महापौर बनने के बाद अनुसुइया गोस्वामी ने कोटा को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने की दिशा में काम करने की प्राथमिकता बताई है। इसके अलावा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और बेहतर बनाने, स्मार्ट वार्ड विकसित करने और पार्षदों के साथ मिलकर शहर की समस्याओं का समाधान करने पर जोर रहेगा। अनुसुइया गोस्वामी की प्राथमिकताओं में वार्डों को सीसीटीवी से लैस करना भी शामिल है। इसके साथ ही स्मार्ट वार्ड विकसित करने और पार्षदों के साथ मिलकर स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करने की बात कही गई है।