कोटा में खिला कमल: अनुसुइया गोस्वामी बनीं नई महापौर, कुर्सी संभालते ही किया बड़ा एलान

महापौर के मतदान में कांग्रेस अपने पार्षदों को एकजुट नहीं रख पाई। सियासी गलियारों में पार्षदों के निर्वाचित होने के दिन से ही कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही थी। कांग्रेस नेता ही सोशल मीडिया पर इस बारे में आशंका जता रहे थे। चुनाव में कुछ कांग्रेस और उसके समर्थित पार्षदों ने अपनी पार्टी के बजाय भाजपा के पक्ष में मतदान किया।