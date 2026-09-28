28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: अलवर में करणी माता मंदिर का रास्ता नवरात्र पर खुलेगा या नहीं, देखें यहां

Alwar Karni Mata Temple: अलवर के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर जाने वाले रास्ते को लेकर शारदीय नवरात्र से पहले संशय बना हुआ है। करीब डेढ़ साल से बंद पड़े इस मार्ग पर फिलहाल अस्थाई मरम्मत चल रही है। सड़क के कटाव और जंगल में बाघों की मौजूदगी के बीच प्रशासन अगले महीने रास्ता खोलने पर फैसला लेगा।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 28, 2026

alwar karni mata temple

करणी माता मंदिर मार्ग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है (फोटो - पत्रिका)

Alwar Karni Mata Temple: अलवर में करणी माता मंदिर जाने वाला रास्ता नवरात्र में खुलेगा या नहीं, इसे लेकर अभी संशय बना हुआ है। पिछले करीब डेढ़ साल से बंद पड़े इस मार्ग पर फिलहाल पीडब्ल्यूडी की ओर से अस्थाई मरम्मत का काम कराया जा रहा है। स्थायी रूप से सड़क को दुरुस्त करने के लिए विभाग टेंडर भी कर चुका है, लेकिन काम पूरा होने में समय लगेगा।

मार्ग को चालू किया जाना है या नहीं, इस पर अगले महीने के पहले सप्ताह में निर्णय होने की संभावना है। नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन की बैठक अगले महीने प्रस्तावित है। इसी बैठक में मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए खोलने को लेकर फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि यात्रियों के लिए पैदल मार्ग खोला जा सकता है। गौरतलब है कि जून, 2025 में बारिश के दौरान करीब 20 मीटर लंबाई में सड़क में कटाव आ गया था। इसके बाद लाखों रुपए खर्च कर पीडब्ल्यूडी ने इसे सही करवाया, लेकिन सड़क कुछ दिनों बाद फिर धंस गई।

नवरात्र में ही खुला था रास्ता

पिछले डेढ़ साल से मार्ग बंद है। हालांकि चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान इसे श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए खोला गया था। अब शारदीय नवरात्र नजदीक आने के साथ एक बार फिर इस मार्ग को लेकर प्रशासन के सामने निर्णय का सवाल है। अलवर ही नहीं, आसपास के कई जिलों के लोगों की करणी माता कुलदेवी हैं। ऐसे में नवरात्र के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं।

बंद रास्ते पर बाघों ने बनाई टेरेटरी

मार्ग लंबे समय से बंद रहने का असर वन क्षेत्र पर भी पड़ा है। इस दौरान कई बाघों ने यहां अपनी टेरेटरी बना ली है। ऐसे में मार्ग खोलने से पहले वन्यजीवों की मौजूदगी और सुरक्षा को लेकर भी स्थिति को ध्यान में रखना होगा। यही कारण है कि सड़क की मरम्मत के साथ रास्ता खोलने का निर्णय भी अहम माना जा रहा है।

4.80 करोड़ रुपए का टेंडर

पीडब्ल्यूडी की ओर से फिलहाल अस्थाई मरम्मत कर रास्ते की स्थिति सुधारने का काम जारी है। स्थायी मरम्मत के लिए 4.80 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, लेकिन निर्माण में समय लगेगा। अब नवरात्र मेले को लेकर होने वाली प्रशासनिक बैठक में ही तय होगा कि श्रद्धालुओं के लिए यह रास्ता खोला जाएगा या नहीं।

पर्यटक लौट रहे हैं निराश

मार्ग बंद होने की वजह से पिछले डेढ़ साल से पर्यटक निराश लौट रहे हैं। यहां रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक टाइगर सफारी के लिए आते थे। साथ ही, बाला किला भी देखते थे, लेकिन प्रतापबंध से ही वन विभाग ने रास्ता बंद कर रखा है।

हम रास्ते को सही कर रहे हैं। नवरात्र में रास्ता खोलने के लिए अगले महीने निर्णय लिया जाएगा - अल्का व्यास, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 11:44 am

Published on:

28 Sept 2026 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में करणी माता मंदिर का रास्ता नवरात्र पर खुलेगा या नहीं, देखें यहां

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: अलवर के ऐतिहासिक जयसमंद बांध का बदलेगा रूप, 4 करोड़ से होगा जीर्णोद्धार

alwar jaysamand dam
अलवर

Alwar: रविवार को खुले हैं बैंक, कल से 3 दिन की हड़ताल; आज ही निपटा लें जरूरी काम

bank strike 5 day work week
अलवर

Neemrana: नीमराणा हाईवे पर हादसा, रोडवेज बस ने बाइक को कुचला; 2 की मौत

neemrana highway accident
अलवर

Alwar: सिर्फ हॉर्न बजाने पर पत्थर से कूचकर कर दी थी हत्या, आरोपी जेल भेजा गया

alwar barodamev murder
अलवर

Alwar: अलवर में 97 डॉक्टर लेते हैं NPA, तो मरीजों से फीस वसूली क्यों?

alwar government doctors npa
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.