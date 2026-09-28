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Alwar: अलवर में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू

Alwar State Level Table Tennis Tournament: अलवर के पीएमश्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार से 70 वीं राज्य स्तरीय 17 और 19 वर्षीय छात्र-छात्रा टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू हो गई। उद्घाटन समारोह में विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। प्रतियोगिता में राजस्थान के करीब 1400 खिलाड़ी और प्रभारी शिक्षक शामिल होंगे।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 28, 2026

state level table tennis tournament

अलवर में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू (फोटो - पत्रिका)

Alwar State Level Table Tennis Tournament: अलवर में पीएमश्री राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार, 28 सितंबर से 70 वीं राज्य स्तरीय 17 और 19 वर्षीय छात्र-छात्रा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2026-27 शुरू हो गई। प्रतियोगिता का आयोजन आज यानी 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में राजस्थान के अलग-अलग जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने अपने-अपने जिलों का मार्च पास्ट किया। खिलाड़ियों के मार्च पास्ट के दौरान माहौल खेलमय नजर आया।

प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से करीब 1400 छात्र-छात्राएं और उनके प्रभारी शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के सभी टेबल टेनिस मुकाबले इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। खिलाड़ियों के पहुंचने के साथ ही प्रतियोगिता स्थल पर खेल गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया

सोमवार को प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। अलग-अलग जिलों से आए खिलाड़ियों ने अनुशासन के साथ मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अपने-अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्च पास्ट किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में शामिल होने आए खिलाड़ियों का आयोजन स्थल पर स्वागत किया गया और खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई।

खिलाड़ियों के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई

प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्षीय छात्र तथा छात्रा वर्ग के मुकाबले होंगे। खिलाड़ियों को अलग-अलग मुकाबलों में अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता के लिए निदेशालय की ओर से करीब 40 निर्णायकों की नियुक्ति की गई है, जो विभिन्न मुकाबलों के संचालन और निर्णय की जिम्मेदारी संभालेंगे।

खिलाड़ियों के लिए पंजीयन, प्रमाण पत्र, आवास और खेल मैदान से जुड़ी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से आए खिलाड़ियों और उनके प्रभारी शिक्षकों के ठहरने सहित अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था आयोजन से जुड़े विद्यालय और शिक्षा विभाग की ओर से की गई है।

प्रतियोगिता 4 अक्टूबर तक चलेगी

आज यानी 28 सितंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता में अगले दिनों में 17 और 19 वर्षीय छात्र-छात्राओं के टेबल टेनिस मुकाबले होंगे। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में विभिन्न जिलों की टीमें आमने-सामने होंगी। खिलाड़ी अपने-अपने वर्ग में बेहतर प्रदर्शन कर अगले दौर में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे।

प्रतियोगिता 4 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए करीब 1400 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मुकाबलों के संचालन में नियुक्त निर्णायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रतियोगिता के अंत में विभिन्न वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। निदेशालय बीकानेर की ओर से यशवंत विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. घनश्याम सैनी को प्रतियोगिता के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रतियोगिता के दौरान खेल भावना, अनुशासन और बेहतर प्रदर्शन पर जोर रहेगा।

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Updated on:

28 Sept 2026 12:20 pm

Published on:

28 Sept 2026 12:20 pm

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