Alwar: अलवर में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू

प्रतियोगिता 4 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए करीब 1400 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मुकाबलों के संचालन में नियुक्त निर्णायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रतियोगिता के अंत में विभिन्न वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। निदेशालय बीकानेर की ओर से यशवंत विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. घनश्याम सैनी को प्रतियोगिता के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रतियोगिता के दौरान खेल भावना, अनुशासन और बेहतर प्रदर्शन पर जोर रहेगा।