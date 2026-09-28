Alwar: अलवर में मजदूर की मौत; कंपनी में काम के दौरान पेट में उठा तेज दर्द

पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खेमचंद की मौत किस वजह से हुई। इस घटना के बाद साथी मजदूरों में दुःख का माहौल है। साथी मजदूरों का कहना है कि हर दिन की तरह सभी काम पर थे और आज किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से उनके साथ काम करने वाले एक सहकर्मी की मौत हो जाएगी।