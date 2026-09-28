Alwar: अलवर में मजदूर की मौत; कंपनी में काम के दौरान पेट में उठा तेज दर्द

शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है (फोटो - पत्रिका)
अलवर शहर में मौजपुर हाउस के पास स्थित सौरव एग्रो ट्रैक कंपनी में सोमवार को काम कर रहे एक मजदूर की अचानक मौत हो गई। मजदूर के पेट में काम के दौरान तेज दर्द उठा था। हालत बिगड़ने पर साथी मजदूर उसे तुरंत अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान भरतपुर जिले के नावली गांव निवासी 40 वर्षीय खेमचंद शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार खेमचंद शर्मा सौरव एग्रो ट्रैक कंपनी में मजदूरी का काम करता था और रोजाना की तरह सोमवार सुबह भी कंपनी में काम करने पहुंचा था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह खेमचंद कंपनी में काम कर रहा था। इसी दौरान उसके पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा। दर्द बढ़ने पर वहां मौजूद साथी मजदूरों ने उसकी हालत देखी और बिना देर किए उसे उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने खेमचंद की जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर अरावली विहार थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली।
अरावली विहार थाना पुलिस के अनुसार मजदूर की मौत के वास्तविक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण सामने आने की बात पुलिस ने कही है।
पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। फिलहाल अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मजदूर की मौत होने की जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खेमचंद शर्मा भरतपुर जिले के नावली गांव का रहने वाला था और अलवर में रहकर कंपनी में काम करता था। सोमवार को काम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कंपनी में काम करने वाले अन्य मजदूरों में भी चिंता का माहौल रहा।
पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खेमचंद की मौत किस वजह से हुई। इस घटना के बाद साथी मजदूरों में दुःख का माहौल है। साथी मजदूरों का कहना है कि हर दिन की तरह सभी काम पर थे और आज किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से उनके साथ काम करने वाले एक सहकर्मी की मौत हो जाएगी।
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