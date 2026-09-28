बानसूर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: पैसों के लालच में पोते ने की रिटायर्ड पुलिसकर्मी की हत्या, CCTV-DVR के साथ आरोपी अरेस्ट

बानसूर डीएसपी सुहासी जैन ने बताया कि गांव ढाकला में करीब सात दिन पहले एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। मामले में मृतक के पुत्र दरियाब सिंह निवासी शिवदानसिंहपुरा, थाना नीमराणा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोटपूतली जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के निर्देशन में बानसूर थाना प्रभारी राजेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया।