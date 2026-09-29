Alwar: अलवर में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज 

जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ता मालवीय नगर स्थित यूको बैंक के सामने एकत्र हो रहे हैं। यहां से कार्यकर्ता रैली के रूप में मिनी सचिवालय यानी कलक्ट्रेट की ओर रवाना हो रहे हैं। रैली के कलेक्ट्रट पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय का घेराव कर रहे हैं।



कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन एसआईआर और चुनाव संबंधी कार्यों में कथित गड़बड़ी के विरोध में किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में अलवर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं।