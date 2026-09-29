29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Neemrana: नीमराणा सड़क हादसा; भाई और भांजी के बाद घायल महिला ममता की भी मौत

नीमराणा में रविवार को हुए सड़क हादसे में घायल महिला ममता की भी मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल जयपुर में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे में ममता के भाई सचिन शर्मा और 8 वर्षीय भांजी तान्या की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब मृतकों की संख्या तीन हो गई है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 29, 2026

neemrana road accident

हादसे में ममता की भी मौत हो गई (फोटो - पत्रिका)

नीमराणा पुलिस थाने के सामने एनएच-48 की सर्विस रोड पर रविवार दोपहर हुए सड़क हादसे में घायल महिला ममता की भी मौत हो गई। गंभीर हालत में उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे में रविवार को ही उसके भाई सचिन शर्मा और 8 वर्षीय भांजी तान्या की मौके पर मौत हो गई थी। इस तरह हादसे में अब तीन लोगों की जान जा चुकी है।

सचिन व 8 वर्षीय तान्या की हुई थी मौत

पुलिस के अनुसार हादसा रविवार दोपहर करीब 12:15 बजे हुआ था। नीमराणा पुलिस थाने के सामने एनएच-48 की सर्विस रोड पर बाइक से जा रहे तीन लोगों को हरियाणा रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सचिन शर्मा और उसकी 8 वर्षीय भांजी तान्या की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ममता गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

बाइक से भगवती खुर्द गांव जा रहे थे

एएसआई धर्मपाल यादव ने बताया कि हादसे को लेकर मृतकों के पिता प्रेम प्रकाश शर्मा निवासी भुनगड़ा अहीर, थाना मुंडावर ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के अनुसार रविवार दोपहर सचिन शर्मा अपनी बहन ममता और दोहती तान्या के साथ बाइक से भगवती खुर्द गांव जा रहे थे। इसी दौरान नीमराणा पुलिस थाने के सामने सर्विस रोड पर सामने से आ रही जयपुर-दिल्ली हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक को टक्कर मार दी।

परिजनों के अनुसार हादसे के बाद ममता की हालत गंभीर थी। उसे तत्काल उपचार के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा था और उपचार किया जा रहा था। इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उपचार के दौरान ममता की मौत हो गई।

हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में बस चालक पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों और घटनाक्रम की जांच कर रही है।

इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत होने से परिजनों में शोक का माहौल है। पुलिस बस चालक की तलाश के साथ हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है।

बानसूर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: पैसों के लालच में पोते ने की रिटायर्ड पुलिसकर्मी की हत्या, CCTV-DVR के साथ आरोपी अरेस्ट

ये भी पढ़ें
bansur blind murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2026 02:26 pm

Published on:

29 Sept 2026 02:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Neemrana: नीमराणा सड़क हादसा; भाई और भांजी के बाद घायल महिला ममता की भी मौत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: राज्यस्तरीय बॉक्सिंग-टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों में जीत का जोश

championship
अलवर

Alwar: चुनाव में कितना खर्चा किया…? महापौर और 63 प्रत्याशियों ने अब तक नहीं दी जानकारी

alwar municipal election
अलवर

e-Pathshala: 9वीं से 12वीं तक ई-पाठशाला शुरू, घर बैठे मिलेगी फ्री लाइव क्लास

alwar e pathshala
अलवर

Alwar: अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, बरिगेट्स पर चढ़े

alwar congress protest
अलवर

बानसूर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: पैसों के लालच में पोते ने की रिटायर्ड पुलिसकर्मी की हत्या, CCTV-DVR के साथ आरोपी अरेस्ट

bansur blind murder
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.