Neemrana: नीमराणा सड़क हादसा; भाई और भांजी के बाद घायल महिला ममता की भी मौत

नीमराणा पुलिस थाने के सामने एनएच-48 की सर्विस रोड पर रविवार दोपहर हुए सड़क हादसे में घायल महिला ममता की भी मौत हो गई। गंभीर हालत में उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हादसे में रविवार को ही उसके भाई सचिन शर्मा और 8 वर्षीय भांजी तान्या की मौके पर मौत हो गई थी। इस तरह हादसे में अब तीन लोगों की जान जा चुकी है।