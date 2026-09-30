Alwar: अलवर में बाइक चोरी का खुलासा, 4 मोटरसाइकिल सहित आरोपी गिरफ्तार

पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर अन्य चोरी की वारदातों और बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में जानकारी सामने आने की संभावना है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बरामद तीन बिना नंबर की मोटरसाइकिलें कहां से चोरी की गई थीं। फिलहाल पुलिस ने चार मोटरसाइकिल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।