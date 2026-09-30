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Alwar: अलवर में बाइक चोरी का खुलासा, 4 मोटरसाइकिल सहित आरोपी गिरफ्तार

अलवर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इनमें एक नंबर वाली और तीन बिना नंबर की बाइक शामिल हैं। पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 30, 2026

alwar bike theft

बरामद की गई चोरी की बाइक

अलवर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इनमें एक मोटरसाइकिल नंबर RJ02 BR 9389 की है, जबकि तीन मोटरसाइकिल बिना नंबर की हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

रेलवे स्टेशन से चोरी हुई थी बाइक

पुलिस के अनुसार परिवादी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल 22 सितंबर 2026 को सुबह करीब 10:49 बजे अलवर रेलवे स्टेशन से चोरी हो गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण संख्या 501/2026 धारा 303 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने बाइक चोरी की घटना को लेकर सूचना जुटाना शुरू किया। पुलिस ने स्थानीय स्तर पर आसूचना संकलन के साथ तकनीकी सहायता की मदद से संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।

चार बाइक बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही और उसके कब्जे से चोरी की चार मोटरसाइकिल बरामद की हैं। बरामद मोटरसाइकिलों में एक बाइक का नंबर RJ02 BR 9389 है, जबकि तीन मोटरसाइकिल बिना नंबर की बताई गई हैं। पुलिस अब बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहित कुमार मीना पुत्र मुकेश कुमार मीना के रूप में हुई है। आरोपी की उम्र 20 साल है और वह दादिया थाना मुंडावर, जिला खैरथल-तिजारा का रहने वाला है।

पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर अन्य चोरी की वारदातों और बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में जानकारी सामने आने की संभावना है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बरामद तीन बिना नंबर की मोटरसाइकिलें कहां से चोरी की गई थीं। फिलहाल पुलिस ने चार मोटरसाइकिल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय दीपक कुमार और उत्तर शहर वृत्ताधिकारी राजेश कसाणा के निकटतम सुपरविजन में की गई। कोतवाली थानाधिकारी दिनेश चन्द के नेतृत्व में पुलिस टीम ने प्रकरण में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

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Updated on:

30 Sept 2026 01:40 pm

Published on:

30 Sept 2026 01:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में बाइक चोरी का खुलासा, 4 मोटरसाइकिल सहित आरोपी गिरफ्तार

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