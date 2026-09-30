NCR में परिवर्तन योजना बेअसर: अलवर-भिवाड़ी में सुस्त रफ्तार, 1 नवंबर से दिल्ली में नो एंट्री

सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले बस-ट्रकों को सड़क से हटाने के उद्देश्य से परिवर्तन योजना शुरू की थी। योजना के तहत नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों को अपनाने के लिए वाहन मालिकों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन अलवर और भिवाड़ी में इसका असर फिलहाल सीमित दिखाई दे रहा है।