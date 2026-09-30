Alwar: अलवर जिला प्रमुख चुनाव; 35 साल बाद बदलेगा सियासी गणित, राठ का दबदबा खत्म

अलवर नगर निगम (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिला परिषद के आगामी बोर्ड का गठन इस बार बदले हुए जिले के भूगोल के बीच होगा। 36 साल (वर्ष 1990 से अब तक) में छह जिला प्रमुख उन क्षेत्रों से बने, जो अब खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में चले गए हैं, जबकि नए अलवर जिले से केवल एक जिला प्रमुख बनीं। अब नए परिसीमन और बदली प्रशासनिक सीमाओं के बीच जिला परिषद के आगामी बोर्ड में यह पुराना समीकरण पूरी तरह बदल गया है। ऐसे में जिला प्रमुख की कुर्सी पर इस बार अलवर का ही चेहरा नजर आएगा।
इस तरह वर्ष 1990 से 2021 तक के छह कार्यकाल में राठ क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले इलाके खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ से छह जिला प्रमुख बने, जबकि मौजूदा अलवर जिले की सीमा से केवल सफिया खान जिला प्रमुख बनीं। अब दोनों क्षेत्र अलग जिले बन चुके हैं। ऐसे में आगामी जिला परिषद बोर्ड का गठन नए अलवर जिले की सीमाओं के अनुसार होगा। पहले जिन क्षेत्रों का जिला प्रमुख के चुनाव में महत्वपूर्ण प्रभाव रहता था, वे अब अलवर जिला परिषद का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में आगामी जिला परिषद में जिला प्रमुख के चुनाव के राजनीतिक समीकरण पुराने दौर से काफी अलग होंगे।
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