Alwar: अलवर जिला प्रमुख चुनाव; 35 साल बाद बदलेगा सियासी गणित, राठ का दबदबा खत्म

इस तरह वर्ष 1990 से 2021 तक के छह कार्यकाल में राठ क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले इलाके खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ से छह जिला प्रमुख बने, जबकि मौजूदा अलवर जिले की सीमा से केवल सफिया खान जिला प्रमुख बनीं। अब दोनों क्षेत्र अलग जिले बन चुके हैं। ऐसे में आगामी जिला परिषद बोर्ड का गठन नए अलवर जिले की सीमाओं के अनुसार होगा। पहले जिन क्षेत्रों का जिला प्रमुख के चुनाव में महत्वपूर्ण प्रभाव रहता था, वे अब अलवर जिला परिषद का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में आगामी जिला परिषद में जिला प्रमुख के चुनाव के राजनीतिक समीकरण पुराने दौर से काफी अलग होंगे।