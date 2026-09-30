Alwar: अलवर में 35 लाख की दवाइयों से भरा ट्रक गायब; 12 घंटे में बरामद; जंगल में छिपा मिला

पुलिस के अनुसार परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि 17 सितंबर को सुनिल हैल्थ केयर (Sunil Health Care) कैप्सूल फैक्ट्री से करीब 35 लाख रुपए की कीमत की दवाइयों के 182 डिब्बे ट्रांसपोर्टर अजय यादव के ट्रक में लोड किए गए थे। ट्रक में कुल करीब 294.50 लाख कैप्सूल (Capsules) थे। माल को चालक रोहिताश के साथ विभिन्न दवा निर्माता कंपनियों को देने के लिए महीपालपुर, हरियाणा भेजा गया था। हालांकि, ट्रक निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा। इसके बाद दवाइयों से भरा ट्रक (Medicine Loaded Truck) रास्ते में ही गायब हो गया। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की गई।