Alwar: अलवर में टेंपो पलटने से युवक की मौत, पिता गंभीर घायल

बताया जा रहा है कि राहुल प्रजापत अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी करीब एक साल पहले ही हुई थी। परिवार के लिए यह हादसा बेहद दुखद रहा। राहुल की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई गई। टेंपो के अनियंत्रित होकर पलटने के कारण युवक की जान चली गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।