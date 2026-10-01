Alwar: अलवर में टेंपो पलटने से युवक की मौत, पिता गंभीर घायल

अलवर जिला अस्पताल
अलवर में सड़क हादसा (Road Accident) में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सदर थाना क्षेत्र के बुर्जा गांव के पास गुरुवार सुबह हुआ। यहां मालाखेड़ा क्षेत्र के बालेटा गांव निवासी राहुल प्रजापत (26) अपने पिता रघुवीर प्रजापत के साथ टेंपो (Tempo) में सब्जियां लेकर अलवर सब्जी मंडी (Vegetable Market) जा रहा था। इसी दौरान टेंपो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया।
जानकारी के अनुसार, बुर्जा गांव के पास अचानक टेंपो के सामने एक कुत्ता (Dog) आ गया। उसे देखने के लिए टेंपो का दरवाजा खोला गया। इसी दौरान चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और टेंपो सड़क पर ही पलट गया। हादसा इतना गंभीर था कि राहुल टेंपो के नीचे दब गया।
टेंपो पलटने के बाद राहुल उसके नीचे दब गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टेंपो में पास बैठे उसके पिता रघुवीर प्रजापत भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद टेंपो को हटाकर दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद घायल रघुवीर को उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
बताया जा रहा है कि राहुल प्रजापत अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी शादी करीब एक साल पहले ही हुई थी। परिवार के लिए यह हादसा बेहद दुखद रहा। राहुल की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई गई। टेंपो के अनियंत्रित होकर पलटने के कारण युवक की जान चली गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
यह हादसा एक बार फिर सड़क पर अचानक सामने आने वाली स्थिति के दौरान वाहन नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत को सामने लाता है। खासकर ग्रामीण सड़कों (Rural Roads) पर वाहन चलाते समय चालक को सतर्क रहने की जरूरत होती है। हादसे में परिवार ने अपना एक सदस्य खो दिया। इस हादसे के बाद परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग