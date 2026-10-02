Rajasthan: गांधी जयंती पर अलवर नगर निगम पहुंचे वन मंत्री, माल्यार्पण कर तुरंत निकले; आवाज देते रह गए मेयर पति

कार्यक्रम के दौरान एक अलग घटनाक्रम भी चर्चा में रहा। महात्मा गांधी की प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद वन मंत्री वहां चल रहे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और वापस रवाना हो गए। बताया गया कि महापौर सुमनलता अग्रवाल के पति अजय अग्रवाल ने उन्हें पीछे से आवाज देकर रोकने का प्रयास किया। अजय अग्रवाल मंत्री की गाड़ी तक भी गए, लेकिन मंत्री नहीं रुके और वहां से रवाना हो गए। इसके बाद यह घटनाक्रम नगर निगम परिसर में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।