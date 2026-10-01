Bansur: बानसूर में ट्रैक्टर की सीट पर मिला किसान का शव, शरीर पर चोट के निशान

ग्रामीणों के अनुसार, तोताराम खेती का काम करता था। उसका शव उसके ही ट्रैक्टर पर मिला है। पुलिस के अनुसार, मृतक के पैर, आंख और कमर पर चोट के निशान (Injury Marks) मिले हैं। शव मिलने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। घटना को लेकर गांव में भी चर्चा का माहौल है। मृतक के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या (Murder) का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि तोताराम घर से कुएं पर जाने की बात कहकर निकला था और कुछ ही दूरी पर उसका शव मिला। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

