Alwar: मत्स्य विवि: 3 साल में 34 हजार से ज्यादा घटे छात्र, डिग्री पूरी करने में लग रहे 4 साल

नामांकन में गिरावट के बीच विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था भी सवालों में है। तीन साल में पूरी होने वाली स्नातक डिग्री कई विद्यार्थियों को साढ़े तीन से चार साल में पूरी करनी पड़ रही है। परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षाएं समय पर नहीं होने से परिणाम जारी होने में देरी होती है और अगली कक्षा का प्रवेश भी प्रभावित होता है। वर्ष 2026 में निकाय चुनाव के कारण कुछ परीक्षाओं की तिथियां बदली गईं। यूजी द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाओं की तारीखें भी बढ़ाई गईं। अभी कुछ कॉलेजों में प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं।