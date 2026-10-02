पुष्कर के होटल में ठहरी केन्या और थाईलैंड की 3 महिलाएं डिटेन, अलवर डिटेंशन सेंटर भेजा; चैकिंग के दौरान हुआ ये खुलासा

अजमेर। पुष्कर में होटल चैकिंग के दौरान वीजा नियमों के उल्लंघन के तीन मामले सामने आए हैं। सीआईडी (विशेष शाखा) एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी कार्यालय की टीम ने एक केन्याई महिला को निर्धारित वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रहने और दो थाईलैंड की महिलाओं को भारत-नेपाल सीमा से कथित रूप से अवैध प्रवेश करने के मामले में डिटेन किया है। गृह विभाग के आदेश पर तीनों को उनके देश डिपोर्ट किए जाने तक अलवर स्थित डिटेंशन सेंटर भेज दिया है।