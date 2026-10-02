अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कैदी फिर चर्चा में, 8वीं पास योगेश ने लिखी थी ‘जेल में ब्रांडेड कफन’ पुस्तक

हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर के अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि यह मामला वर्ष 2019 में झुंझुनूं के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। न्यायालय ने धारा 396 के तहत योगेश को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 395 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना, धारा 450 और 397 में सात-सात वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 120-बी में दो वर्ष का कठोर कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई।