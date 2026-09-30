Viral Video: राजस्थान में इजरायली महिला पर्यटक का 5 साल पुराना वीडियो वायरल, पुलिस ने दबोचे 4 मनचले, वजह है बड़ी

अजमेर जिले की प्रसिद्ध मार्बल नगरी किशनगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। किशनगढ़ के मशहूर मार्बल डंपिंग यार्ड में एक इजरायली महिला पर्यटक के साथ अभद्रता और अश्लील टिप्पणियां करने का पांच साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और गांधीनगर थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर आने वाले विदेशी मेहमानों की सुरक्षा और गरिमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपियों को तुरंत दबोच लिया गया।