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Viral Video: राजस्थान में इजरायली महिला पर्यटक का 5 साल पुराना वीडियो वायरल, पुलिस ने दबोचे 4 मनचले, वजह है बड़ी

Ajmer News : अजमेर के किशनगढ़ मार्बल डंपिंग यार्ड में इजरायली महिला पर्यटक से छेड़छाड़ का 5 साल पुराना वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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अजमेर

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Nakul Devarshi

Sep 30, 2026

kishangarh dumping yard viral video Israeli woman harassment

Arrested 4 people in Kishangarh Dumping Yard Viral Video Case

अजमेर जिले की प्रसिद्ध मार्बल नगरी किशनगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। किशनगढ़ के मशहूर मार्बल डंपिंग यार्ड में एक इजरायली महिला पर्यटक के साथ अभद्रता और अश्लील टिप्पणियां करने का पांच साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और गांधीनगर थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर आने वाले विदेशी मेहमानों की सुरक्षा और गरिमा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपियों को तुरंत दबोच लिया गया।

2022 का वीडियो, 2025 में हुआ था साझा

पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरी घटना साल 2022 की है जब इजरायली महिला पर्यटक किशनगढ़ के मार्बल डंपिंग यार्ड घूमने आई थी। उस दौरान कुछ स्थानीय युवकों ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था और उसका वीडियो बना लिया था।

पीड़िता ने भारत से अपने देश लौटने के बाद साल 2025 में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया था। हालांकि, यह वीडियो हाल ही में 28 सितंबर को जिला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

ASI की रिपोर्ट, चंद घंटों में गिरफ्तारी

वीडियो सामने आने के बाद जिला पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। एएसआइ राजकुमार की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान और तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए दरगाह या स्थानीय क्षेत्र के पास से चार मुख्य आरोपियों को शांतिभंग के आरोप में हिरासत में ले लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद फुरकान (25 वर्ष), मोहम्मद अनीस (21 वर्ष), फरहान शेख (24 वर्ष) और अख्तर अली (22 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने इस संबंध में अलग से आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की गहन जांच शुरू कर दी है।

पुलिस कार्रवाई पर पीड़िता ने कहा धन्यवाद

पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिलने पर पीड़िता ने विदेश से सोशल मीडिया वीडियो संदेश जारी कर अजमेर पुलिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह अकेले करीब छह महीने भारत घूम चुकी हैं और आज भी भारत से बेहद प्यार करती है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे चार लोग पूरे भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारतीयों से मिले प्यार-सम्मान के लिए आभार जताते हुए उन्होंने फिर आने की इच्छा जताई।

पर्यटन स्थलों की सुरक्षा पर बड़ा संदेश

राजस्थान अपनी मेहमाननवाजी और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में मार्बल डंपिंग यार्ड जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर इस तरह की ओछी हरकतें प्रदेश की छवि को नुकसान पहुँचाती हैं। पुलिस प्रशासन की इस मुस्तैदी से यह साफ हो गया है कि पर्यटक सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस पुराने वीडियो के वायरल होने के पीछे और कौन लोग शामिल थे।

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Updated on:

30 Sept 2026 10:28 am

Published on:

30 Sept 2026 10:28 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Viral Video: राजस्थान में इजरायली महिला पर्यटक का 5 साल पुराना वीडियो वायरल, पुलिस ने दबोचे 4 मनचले, वजह है बड़ी

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