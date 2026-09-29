कर्ज में डूबा छोटा भाई तो बड़े भाई के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश, UP से राजस्थान आकर दिया वारदात को अंजाम

अजमेर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गगवाना पुलिया के पास खड़ी टैक्सी में मृत मिले चालक श्रीकांत तिवारी की हत्या की वारदात गाजियाबाद के दो सगे भाइयों ने षड़यंत्रपूर्वक अंजाम दी थी। उन्होंने श्रीकांत की टैक्सी को लूट के इरादे से नोएडा से गुजरात बड़ोदरा के लिए बुक की। लेकिन रास्ते में मौका नहीं मिलने पर दोनों वापस वाया अजमेर लौट आए। किशनगढ़ टोल क्रॉस करने के बाद बगरू के पास वारदात अंजाम देना चाहा तो श्रीकांत के विरोध पर काफी झगड़ा हुआ। आखिर उसी के गमछे से गला घोंटकर हत्या कर शव को गगवाना पुलिया के पास छोड़कर फरार हो गए। यह खुलासा सोमवार को पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने किया।