कम्बोडिया-मलेशिया तक जुड़े साइबर ठगों के तार, अजमेर पुलिस की 1100 पेज की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस पड़ताल में आया कि सबरे आलम, लोकेश व महावीर जाट उर्फ माही के लिए काम करता था। लोकेश व महावीर कथितरूप से साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, विड्रॉल चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। फिर ठगी से मिलने वाली रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करने के बाद में रकम यूएसडीटी से विदेश भेज देते हैं। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि सबरे आलम कम्बोडिया जा चुका है। उसने ठगी की ट्रेनिंग भी विदेश में ली है। पुलिस का मानना है कि लोकेश व महावीर उर्फ माही की गिरफ्तारी के बाद साइबर नेटवर्क की कार्यप्रणाली, विदेश में बैठे कथित आकाओं और रकम को विदेश भेजने के रास्तों की अहम जानकारी सामने आ सकती है।