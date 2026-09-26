अजमेर में पति की गिरफ्तारी पर पत्नी ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा, सड़क पर ही लेट गई; छुड़वाने के लिए किए सभी प्रयास

जानकारी के अनुसार, आरपीएफ ने रेलवे की संपत्ति चोरी होने के मामले में जांच के दौरान बादल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि चोरी की गई रेलवे की संपत्ति ईदगाह रोड निवासी कबाड़ी निजाम को बेची गई थी। इसके बाद शुक्रवार को आरपीएफ की टीम चोरी का माल बरामद करने के लिए निजाम की दुकान पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान टीम ने निजाम को भी चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।