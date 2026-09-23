ईशा केस में आया नया मोड, लव मैरिज के 3 साल बाद भी पति का दूसरी लड़की से अफेयर; ससुर ने लगाया आरोप

ईशा का सोमवार सुबह पति के अजमेर पहाड़गंज स्थित किराए के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला था। ईशा कुछ समय से पीहर में रह रही थी, लेकिन पति के लिए खाना बनाने नियमित रूप से कमरे पर आती थी। पुलिस पड़ताल के अनुसार ईशा को दो दिन पहले पति के शराब पीने और किसी अन्य युवती से अफेयर की जानकारी हुई। इस बात को लेकर 20 सितंबर को भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद से ही रिश्तों में तरार आ गई। मंगलवार सुबह तहसीलदार ओम सिंह लखावत की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। रामगंज थानाप्रभारी हरिपाल सिंह ने बताया कि पड़ताल में पति-पत्नी के बीच शराब पीने व अन्य युवती से अफेयर को लेकर विवाद की बात सामने आई है। प्रकरण से मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रकरण में एसडीएम अजमेर जांच कर रहे है।