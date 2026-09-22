अजमेर में मेयर बनते ही ससुर से गले लगकर भावुक हुईं अनामिका शर्मा, जानें कांग्रेस की किरण को कितने वोटों से हराया?

भाजपा का बोर्ड बनाने और महापौर निर्वाचन तक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का अहम योगदान रहा। उनकी अगुवाई में ही नगर निगम को साधने की रणनीति तैयार हुई। इसके चलते भाजपा 8 निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित तीन पार्षदों को अपने पक्ष में कर पाई। खासतौर पर वार्ड 3 और 4 तो देवनानी के लिए प्रतिष्ठा के सवाल थे। उन्होंने ब्लॉक से लेकर मंडल तक नजर बनाए रखी। इसके बूते भाजपा ने बोर्ड बना लिया।