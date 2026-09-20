राजस्थान: अजमेर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने दी जान, भांजे की पत्नी को फोन कर कहा- अब बात नहीं होगी, अलविदा

घटना की सूचना मिलते ही आदर्श नगर थाना सीआई ओमप्रकाश मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट मिला है। थाना प्रभारी ओमप्रकाश मीणा का कहना है, अभी घटना के कारणों को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।