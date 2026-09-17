अजमेर मेयर चुनाव में बवाल: कांग्रेस प्रत्याशी किरण गढ़वाल का पर्चा होगा खारिज? 17 लाख रुपए टैक्स बकाया का हवाला

महापौर चुनाव 21 सितंबर को होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने पक्ष में अधिकतम निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले दोनों दलों की रणनीति और पार्षदों को अपने पक्ष में रखने की कवायद अहम मानी जा रही है। वास्तविक स्थिति चुनाव के दौरान सामने आएगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने कहा कि पार्टी रणनीति के तहत महापौर चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल करेगी। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने दावा किया कि भाजपा आठवीं बार नगर निगम में बोर्ड बनाएगी और महापौर भी भाजपा का ही होगा।