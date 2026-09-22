अजमेर। चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बावजूद भाजपा ने नगर निगम में कब्जा बरकरार रखा। कांग्रेस 36 साल बाद भी भाजपा के मजबूत किले को नहीं ढहा सकी। भाजपा बहुमत के जादुई 41 के आंकड़े तक पहुंच गई। साथ ही दो वोट ज्यादा हासिल कर कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। भाजपा 80 में से 32 और कांग्रेस 37 वार्ड जीत सकी थी। जनता ने दोनों दलों को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। निर्दलीय और बागी 11 वार्ड जीतने में सफल रहे। सत्ता की चाबी निर्दलीयों के हाथों में आते ही भाजपा सक्रिय हो गई।