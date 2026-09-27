Ajmer Crime : कार में कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो, सीआरपीएफ जवान से ऐंठे ₹89 हजार, मामला दर्ज

Ajmer Crime : अजमेर. मदद के बहाने सीआरपीएफ के जवान को जनाना अस्पताल बुलाकर कार में बैठाने, उसके साथ मारपीट करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित जवान का आरोप है कि कार में सवार तीन-चार लोगों ने उसे करीब दो घंटे तक शहर में घुमाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके बैंक खाते से अलग-अलग खातों में करीब 89 हजार रुपए ट्रांसफर करवा लिए। मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस अजमेर ने प्रकरण दर्जकर जांच शुरू कर दी है।