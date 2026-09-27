Ashok Gehlot : ‘राजस्थान के कई जिलों में सूखे जैसे हालात’, अशोक गहलोत बोले- कब शुरू होंगे राहत कार्य?

Ashok Gehlot : राजस्थान में इस बार बारिश कम हुई है। जिस वजह से प्रदेश के कई जिलों में सूखे की स्थिति होने की आशंका जताई जा रही है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि प्रदेश में मानसून की वापसी के बाद जानकारी मिल रही है कि बारिश के अभाव में कई जिलों में सूखे जैसे हालात हो गए हैं। फसलें सूखने लगी हैं, चारे एवं पानी का संकट गहराने लगा है तथा ऐसे हालातों में किसान एवं पशुपालक चिंतित हैं। गिरदावरी तो हो रही है लेकिन हमें चिंता है कि यह कब पूरी होगी और कब राहत कार्य शुरू हो पाएंगे।