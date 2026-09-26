Weather Update : चक्रवात अर्नब के असर से बदल सकता है राजस्थान का मौसम, 27-28 सितंबर को इन जिलों में बारिश की संभावना

Weather Update : राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी ठंडी हवा तो कहीं तेज गर्मी सितम्बर में मौसम के दो रुप दिखा रही है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात अर्नब का असर आज से राजस्थान में दिखाई दे सकता है। 29 सितंबर तक इस सिस्टम के साथ-साथ एक पश्चिमी विक्षोभ के भी सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से राजस्थान के कई जिले प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के कुछ जिलों में 27-28 सितंबर को बारिश की संभावना है।