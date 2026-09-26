26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Weather Update : चक्रवात अर्नब के असर से बदल सकता है राजस्थान का मौसम, 27-28 सितंबर को इन जिलों में बारिश की संभावना

Weather Update : मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के कुछ जिलों में 27-28 सितंबर को बारिश की संभावना है। बाडमेर में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 26, 2026

cyclone arnab alter rajasthan weather rain expected 27 Sept 28 Sept

Rajasthan Weather Update : फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी ठंडी हवा तो कहीं तेज गर्मी सितम्बर में मौसम के दो रुप दिखा रही है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात अर्नब का असर आज से राजस्थान में दिखाई दे सकता है। 29 सितंबर तक इस सिस्टम के साथ-साथ एक पश्चिमी विक्षोभ के भी सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से राजस्थान के कई जिले प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान के कुछ जिलों में 27-28 सितंबर को बारिश की संभावना है।

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम का पूर्वानुमान है कि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 27-28 सितंबर को कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27-28 सितंबर को गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है।

राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे का मौसम देखें तो प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। पूर्वी राजस्थान के साथ-साथ पश्चिमी जिलों के भी तापमान में गिरावट हुई। हालांकि पश्चिमी जिलों में पारा 40 डिग्री से ऊपर जाने से यहां गर्मी का असर दिखा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में राजस्थान में सर्वाधिक बारिश सलूंबर, जायल (नागौर) जिले में 03.0 MM दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान बाड़मेर 42.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सिरोही 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।

जयपुर में शनिवार सुबह बेहद ठंडी रही

जयपुर में शनिवार सुबह बेहद ठंडी रही। सुबह 6 बजे तेज ठंडी हवाएं चल रहीं थी। पूरे दिन आसमान में बादल घुमड़ घुमड़ कर रहे थे। साथ ही धूप निकली हुई थी पर उसमें शीतलता थी। शनिवार रात 8 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वैसे जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

जयपुर में शुक्रवार को दिनभर आसमान साफ रहा और धूप रही, लेकिन हवा चलने से गर्मी का असर कम रहा। अधिकतम तापमान में 3 डिग्री त​क गिरावट हुई। मौसम विभाग ने जयपुर में 29 सितंबर तक बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बारिश से प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की ठंड आ सकती है।

Jodhpur Deputy Mayor Result : विजय सिंह पंवार बने जोधपुर के नए उप महापौर, कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी पराजित

ये भी पढ़ें
jodhpur deputy mayor voting start result update vijay panwar abdul karim

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 08:04 pm

Published on:

26 Sept 2026 08:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : चक्रवात अर्नब के असर से बदल सकता है राजस्थान का मौसम, 27-28 सितंबर को इन जिलों में बारिश की संभावना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फिजूल के संदेशों की वजह से बढ़ रहा पर्यावरणीय संकट

digital clutter
ओपिनियन

संपादकीय: लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर भरोसा होना जरूरी

chunav ayog
ओपिनियन

Jaipur Deputy Mayor Result : भाजपा की सरोज कंवर बनीं जयपुर की पहली महिला डिप्टी मेयर, कांग्रेस के सलमान मंसूरी हारे

jaipur deputy mayor result update bjp saroj kanwar won salman mansoori lose
जयपुर

Hackathon 2026 Jaipur: एआई और रोबोटिक्स का रोमांचक मुकाबला, जयपुर में युवा टेक माइंड्स ने दिखाया हुनर

Alliance Hackathon 2026
जयपुर

Rajasthan Deputy Mayor Election: कोटा में कांग्रेस का बहिष्कार, निर्विरोध डिप्टी-मेयर बने विवेक राजवंशी

Vivek Rajvanshi, BJP Candidate
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.