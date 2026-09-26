Jodhpur Deputy Mayor Result : विजय सिंह पंवार बने जोधपुर के नए उप महापौर, कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी पराजित

Jodhpur Deputy Mayor Result : जोधपुर उप महापौर पद के लिए मतदान शुरू हो गया है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस के भी सभी पार्षद जांच के बाद मतदान करने के लिए निगम कार्यालय पहुंचे है। भाजपा से विजय सिंह पंवार उप महापौर पद के प्रत्याशी है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व उप महापौर अब्दुल करीम को मैदान में उतारा है। दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी। फिर जोधपुर के नए उप महापौर की घोषणा की जाएगी। भाजपा के पास 45 अपने और 7 निर्दलीयों का समर्थन है। कांग्रेस के 44 पार्षदों में डेढ़ दर्जन मुस्लिम पार्षद हैं। कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान नहीं है। महापौर चुनाव में कांग्रेस की गिनती 47 पर अटक गई थी। कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार अब्दुल करीम जॉनी को उपमहापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है।