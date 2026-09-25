Jodhpur New Mayor: कौन हैं प्रसन्नचंद मेहता? जोधपुर के नए महापौर के बारे में जानिए

प्रसन्नचंद मेहता ने वर्ष 1980 से 1985 तक भाजपा युवा मोर्चा के प्रथम जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 1997 में भाजपा शहर जिला महामंत्री और 1998 में भाजपा शहर जिला उपाध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1999 से 2004 तक दो कार्यकाल के लिए भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रहे। वर्ष 2009 में उन्होंने महापौर पद का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2020 से 2023 तक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे।