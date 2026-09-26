Rajasthan Deputy Mayor Election: महापौर के बाद आज चुने जा रहे उप-महापौर, फिर टक्कर में कांग्रेस-BJP उम्मीदवार





नगर निगम मुख्यालय में शनिवार सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 11:30 बजे नामांकन-पत्रों की जांच होगी। दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशियों को नाम वापस लेने का मौका मिलेगा।



इसके बाद मुकाबला बचा तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक पार्षद मतदान करेंगे। मतदान खत्म होते ही मतगणना होगी और डिप्टी मेयर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।