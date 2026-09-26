Jaipur Deputy Mayor Result : भाजपा की सरोज कंवर बनीं जयपुर की पहली महिला डिप्टी मेयर, कांग्रेस के सलमान मंसूरी हारे

जयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा की दावेदार सरोज कंवर भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री रणजीत सिंह सोडाला की पत्नी है। रणजीत रावणा की पत्नी को पहली बार टिकट दिया गया है। भाजपा ने ओबीसी के साथ ही महिला चेहरे को मैदान में उतारा है। अगर सरोज चुनाव जीतती है, तो नगर निगम के इतिहास में वह पहली महिला डिप्टी मेयर होगी। सरोज कंवर वार्ड नम्बर 90 से जीत कर पार्षद बनीं हैं। सरोज कंवर ने कांग्रेस की ममता को 2208 वोटों से हराया था।