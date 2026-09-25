‘पूर्व MLA संयम लोढ़ा की हत्या की साजिश की खबर बेहद चिंताजनक’, अशोक गहलोत बोले- सीएम भजनलाल दिखाएं गंभीरता

Ashok Gehlot : राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की कार्रवाई में लॉरेंस गैंग की ओर से सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को निशाना बनाने की कथित साजिश सामने आई। जोधपुर में गिरफ्तार किए गए गैंग के 2 शार्प शूटरों से पूछताछ के दौरान सामने आया कि वारदात से पहले संयम लोढ़ा के फार्म हाउस की रेकी की गई थी। शूटरों ने फार्म हाउस के आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था और पूर्व विधायक की गतिविधियों की जानकारी जुटाई थी। इस जानकारी के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा कि सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की हत्या की साजिश की खबर बेहद चिंताजनक है। समय रहते पुलिस की AGTF टीम ने शूटरों को पकड़ लिया, अन्यथा कुछ भी अनहोनी घटित हो सकती थी। AGTF की यह कार्रवाई सराहनीय है।