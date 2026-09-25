Ashok Gehlot : SMS अस्पताल में अग्निशमन दल के घायल कार्मिकों का अशोक गहलोत ने लिया हाल चाल, ठेकाकर्मियों के पक्ष में कही बड़ी बात

Ashok Gehlot : कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने आज जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचकर जोधपुर अग्निकांड में आग बुझाते समय घायल एवं यहां उपचाररत अग्निशमन दल के कार्मिकों के उपचार और स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी ली। साथ ही जोधपुर के चीफ फायर ऑफिसर से हादसे के संबंध में भी जानकारी ली। इन कार्मिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, अपनी जान की परवाह किए बिना एक दर्जन से अधिक लोगों की जान बचाई, परन्तु केमिकल कंटेनरों में अचानक हुए विस्फोट से ये घायल हो गए। ईश्वर से इन सभी निर्भीक अग्निशमन कार्मिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।